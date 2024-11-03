Полиция в Коркино составила 144 протокола на «иностранных граждан». После убийства таксистки и погромов в городе проводят рейды в домах общины рома

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Челябинской области проводят «проверки законности пребывания иностранных граждан» в Коркино, где в конце октября произошло убийство и погромы. На публикацию об этом местных властей обратило внимание издание «7×7».

За время «профилактических мероприятий» полицейские составили 144 протокола об административных правонарушениях. 138 протоколов составили за нарушение ПДД, три протокола — за мелкое хулиганство, еще три — за неуплату штрафов. К административной ответственности, как утверждается, «привлечены различные категории граждан».

29 октября полиция Коркино сообщала, что составила 30 протоколов на членов общины рома. Рейды в местах, где «компактно проживают цыгане», ранее анонсировал губернатор Алексей Текслер. Так он отреагировал на беспорядки после убийства таксистки в Коркино, которое, по данным местных СМИ, могли совершить представители общины рома.

23 ноября в Коркино с ножевыми ранениями было найдено тело местной жительницы Елены Манжосовой, занимавшейся частным извозом. В СМИ распространилась информация, что перед смертью она ездила на вызов «к местным цыганам», после чего в городе начались погромы.

Участники беспорядков обвиняли полицию в бездействии — по их словам, правоохранительные органы годами не реагировали на жалобы на поведение членов общины рома.

Следственный комитет отчитался о задержании подозреваемого в убийстве таксистки. Также был задержан подозреваемый в стрельбе по участникам беспорядков.

подробности случившегося в коркино В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»