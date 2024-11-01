Правительство установило лимит энергопотребления для майнеров без регистрации ИП
Правительство России утвердило требования к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанности майнеров криптовалют, сообщает ТАСС.
«Правительство завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Подписаны постановления об утверждении требований к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанностях майнеров, а также ряд других актов», — цитирует агентство сообщение пресс-службы правительства.
Как сообщает «Интерфакс», среди прочего правительство установило:
- Лимит для майнеров на уровне 6000 киловатт-часов в месяц. В случае его превышения заниматься майнингом можно будет только после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и включения в специальный реестр.
- Майнеры должны будут предоставлять налоговой службе информацию об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена.
- Правительство сможет ограничивать майнинг в отдельных регионах или на отдельных их территориях при возникновении риска дефицита электроэнергии.
В августе 2024 года Владимир Путин подписал два закона, касающихся криптовалют. Первым он узаконил добычу цифровой валюты для индивидуальных предпринимателей и компаний, включенных в специальный реестр. Второй документ касается использования криптовалют в международных расчетах, в частности тех, что собираются проводить в рамках экспериментального правового режима под контролем Банка России.