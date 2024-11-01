Правительство установило лимит энергопотребления для майнеров без регистрации ИП

Правительство России утвердило требования к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанности майнеров криптовалют, сообщает ТАСС.

«Правительство завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Подписаны постановления об утверждении требований к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанностях майнеров, а также ряд других актов», — цитирует агентство сообщение пресс-службы правительства.

Как сообщает «Интерфакс», среди прочего правительство установило:

Лимит для майнеров на уровне 6000 киловатт-часов в месяц. В случае его превышения заниматься майнингом можно будет только после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и включения в специальный реестр.

Майнеры должны будут предоставлять налоговой службе информацию об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена.

Правительство сможет ограничивать майнинг в отдельных регионах или на отдельных их территориях при возникновении риска дефицита электроэнергии.

В августе 2024 года Владимир Путин подписал два закона, касающихся криптовалют. Первым он узаконил добычу цифровой валюты для индивидуальных предпринимателей и компаний, включенных в специальный реестр. Второй документ касается использования криптовалют в международных расчетах, в частности тех, что собираются проводить в рамках экспериментального правового режима под контролем Банка России.

Подробный разбор новых российских законов о майнинге и криптовалютах

В России легализовали майнинг криптовалют. Но индустрия все равно остается в серой зоне. Что можно и что (пока) нельзя делать с «криптой»? И почему законом недовольны сами майнеры? 7 карточек