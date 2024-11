Сотрудники пресс-службы Белого дома изменили стенограмму видеозвонка, во время которого президент США Джо Байден раскритиковал сторонника кандидата в президенты Дональда Трампа, комика Тони Хинчклиффа, из-за его слов о Пуэрто-Рико. Об этом 1 ноября сообщает Associated Press, ссылаясь на источники и внутреннее электронное письмо главы отдела стенографистов Белого дома.

В последние дни Джо Байдена критиковали из-за высказывания, сделанного в разговоре с группой латиноамериканцев во время видеозвонка 29 октября, когда президент США прокомментировал слова Хинчклиффа, который во ремя митинга Трампа в Нью-Йорке назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора».

Согласно стенограмме, которую подготовили стенографисты Белого дома, Байден сказал: «Единственный мусор, который я вижу там, это его сторонники» («The only garbage I see floating out there is his supporters »).

Однако в стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома, у слова supporters появился апостроф, из-за чего смысл фразы поменялся: «Единственный мусор, который я вижу там, принадлежит его стороннику» («The only garbage I see floating out there is his supporterʼs »).

Исправленная фраза, как отмечает Associated Press, указывает на то, что Байден имел в виду Тони Хинчклиффа, а не всех сторонников Трампа. И Белый дом, и Байден утверждали, что фраза относилась к Хинчклиффу.

В письме главы офиса стенографистов, подлинность которого подтвердили источники AP, говорится, что пресс-служба внесла изменения, «посоветовавшись с президентом». Руководитель стенографистов назвал действия пресс-службы «нарушением протокола и целостности стенограммы». Он отметил, что пресс-служба могла не публиковать стенограмму, если заметила разницу в интерпретации, но не могла самостоятельно редактировать текст.

Глава отдела стенографистов отметил, что текст стенограммы, переданный в Национальный архив, отличается от версии, которую пресс-служба Белого дома представила общественности.

Руководитель отдела стенографистов отказался от комментариев Associated Press, переадресовав вопросы пресс-службе Белого дома. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс не стал комментировать редактирование стенограммы: «Президент подтвердил в своем твите вечером во вторник [29 октября], что он обращался к вызывающей ненависть риторике комика на митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гарден. Это было отражено в стенограмме».

Конгрессмены-республиканцы Элиз Стефаник и Джеймс Комер обвинили сотрудников Белого дома в том, что пресс-служба «выпустила фальшивую стенограмму». Республиканцы призвали Белый дом сохранять документы в неизменном виде. «Сотрудники Белого дома не могут переписывать слова президента Соединенных Штатов, чтобы они были более политически выдержаны», — заявили конгрессмены в письме, направленном юрисконсульту Белого дома Эду Сискелу. Стефаник и Комер заявили, что действия пресс-службы могут нарушать закон о президентских документах 1978 года.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, которого раскритиковали после слов Тони Хинчклиффа, использовал в своей предвыборной кампании высказывания Джо Байдена о мусоре. Во время визита в Висконсин 30 октября Трамп залез в мусоровоз. «Это в честь Камалы [Харрис] и Джо Байдена», — сказал он представителям СМИ. Трамп попытался дистанцироваться от Тони Хинчклиффа, заявив, что ничего не знает о комике.

