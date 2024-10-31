Милиция Душанбе предупредила владельцев компьютерных клубов о запрете к распространению видеороликов и игр, «содержащих аморальный и насильственный характер».

В числе таких видеоигр в сообщении управления МВД по Душанбе называются Grand Theft Auto (GTA) и Counter-Strike. Ведомство со ссылкой на заключение историко-культурной экспертизы министерства культуры Таджикистана заявило, что эти игры «содержат элементы насилия, убийств и грабежей».

«Анализы правоохранительных органов также показывают, что к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления», — говорится в сообщении. Каких-либо доказательств этому утверждению в милиции не привели.

Ведомство предупредило, что будет проводить рейды и проверочные мероприятия, а также посоветовало гражданам «контролировать своих детей» и не позволять им играть в игры, «пропагандирующие убийства и насилие».

Российские власти также регулярно предлагают ограничения, касающиеся видеоигр. Так, в начале 2023 года «Коммерсант» сообщал, что аппарат правительства России попросил министерства и ведомства оценить идеи Совета законодателей по информационной политике по защите детей от «негативного» влияния видеоигр. Среди этих идей — создать списки одобренных и запрещенных игр, обеспечить вход в игры «через российские системы идентификации и аутентификации», а также предустанавливать на продающиеся в России компьютеры отечественные программы родительского контроля.