В Татарстане заключенный поджег себя во время заседания суда. «Важные истории» пишут, что это член ОПГ зятя Шакро Молодого

В Татарстане в городе Чистополь заключенный, находившийся в СИЗО-5, поджег себя во время заседания Верховного суда республики. Он участвовал в заседании по видеосвязи. Об этом пишет издание Inkazan со ссылкой на источник и глава регионального отделения партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Румянцев

Заседание проходило 30 октября. По данным Inkazan, одежда мужчины «была пропитана горюче-смазочными материалами». Румянцев утверждает, что на одежде заключенного было подсолнечное масло.

В комнату, где находился заключенный, ворвались конвоиры и потушили загоревшуюся одежду. KazanFirst пишет, что мужчину доставили в Чистопольскую центральную районную больницу.

По информации Inkaza, мужчина ранее жаловался на «тяжелое состояние» и говорил, что к нему не пускали психиатра. Он утверждал, что его «несколько месяцев держат в одиночной камере в подвале, не лечат и избивают». Телеграм-канал Mash Iptash сообщил, что заключенного зовут Станислав Федосов. Суд рассматривал апелляцию на его приговор.

«Важные истории» сообщают, что в сентябре 2023 года Федосова вместе с 11 фигурантами осудили по статьям о вымогательстве и участии в преступном сообществе. По версии следствия, им руководил «вор в законе» Резо Лоткинский (Реваз Кахмазов), который в 1990-е годы стал зятем криминального авторитета (Захарий Калашов). ОПГ действовала в трех исправительных колониях и трех следственных изоляторах на территории Татарстана, Рязанской и Московской областей.

Федосова приговорили к 15,5 годам лишения свободы. К его наказанию, как пишут «Важные истории», добавили неотбытый срок по обвинению в убийстве 19-летней девушки в Казани, совершенное в 2006 году.