Росстат перестал публиковать ежемесячную миграционную статистику
Росстат перестал публиковать в ежемесячном докладе о «Социально-экономическом положении России» статистику о миграционной ситуации в стране, обратил внимание демограф Алексей Ракша.
Ранее в докладах Росстата статистика по миграции публиковалась в разделе «Демография». Там, в частности, приводились данные о миграции внутри страны, со странами СНГ и дальнего зарубежья. В докладе за январь-сентябрь, который был опубликован 30 октября, таких данных уже нет.
Ракша отметил, что в разделе «Методологические пояснения» остался пункт про миграцию, из которого следует, что такие данные должны публиковаться каждый месяц.
С чем связано исчезновение статистики по миграции из доклада Росстата, неизвестно.
В июле стало известно, что из ежегодной статистики Росстата пропали две таблицы, в которых были подробные данные о числе умерших и смертности от внешних причин. К внешним причинам в статистике Росстата относят смерти, вызванные не болезнями, а, например, ДТП, убийствами и самоубийствами. После начала полномасштабной войны эти данные стали для независимых журналистов одним из способов оценить число погибших на войне россиян.