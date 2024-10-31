Росстат перестал публиковать ежемесячную миграционную статистику

Росстат перестал публиковать в ежемесячном докладе о «Социально-экономическом положении России» статистику о миграционной ситуации в стране, обратил внимание демограф Алексей Ракша.

Ранее в докладах Росстата статистика по миграции публиковалась в разделе «Демография». Там, в частности, приводились данные о миграции внутри страны, со странами СНГ и дальнего зарубежья. В докладе за январь-сентябрь, который был опубликован 30 октября, таких данных уже нет.

Ракша отметил, что в разделе «Методологические пояснения» остался пункт про миграцию, из которого следует, что такие данные должны публиковаться каждый месяц.

С чем связано исчезновение статистики по миграции из доклада Росстата, неизвестно.

В июле стало известно, что из ежегодной статистики Росстата пропали две таблицы, в которых были подробные данные о числе умерших и смертности от внешних причин. К внешним причинам в статистике Росстата относят смерти, вызванные не болезнями, а, например, ДТП, убийствами и самоубийствами. После начала полномасштабной войны эти данные стали для независимых журналистов одним из способов оценить число погибших на войне россиян.

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