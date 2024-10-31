Прокуратура Финляндии предъявила неонацисту Воиславу Тордену (Яну Петровскому) обвинения в военных преступлениях в Украине

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения в совершении военных преступлений на востоке Украины российскому неонацисту и одному из командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воиславу Тордену (Яну Петровскому). Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на заместителя государственного прокурора Юкку Раппе.

Торден обвиняется в пяти военных преступлений, которые, по версии следствия, были совершены осенью 2014 года. Обвинения связаны с деятельностью «Русича», который воевал на стороне сепаратистов в Луганской и Донецкой областях.

Следствие утверждает, что Торден и бойцы группировки причастны к убийству 22 украинских солдат и ранении еще четверых.

Yle отмечает, что это первый случай, когда в Финляндии предъявляют обвинения в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Согласно финскому законодательству, по статье о совершении военного преступления обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы. По словам адвоката Тордена, его подзащитный отрицает вину.

Воислав Торден (Ян Петровский, или Славян) — один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич», воевавшей с украинскими войсками в Луганской и Донецкой областях в 2014-2015 годах.

Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года по запросу Украины. Украинские власти обвиняют его в преступлениях, совершенных против раненых и пленных украинских военных в 2014-2015 годах. Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции Тордена из-за условий содержания заключенных в тюрьмах Украины. Власти Финляндии начали против него свое расследование.

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