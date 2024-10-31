Никол Пашинян призвал отказаться от названия «армянский коньяк»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что следует отказаться от названия «армянский коньяк» и называть производимый в стране крепкий алкогольный напиток бренди.

Выступая на заседании правительства, пишет The Armenian Time, Пашинян напомнил, что коньяк, как и шампанское, изначально был названием не напитка, а региона.

«Мы вышли из культуры потребления „Советского шампанского“, — заявил премьер-министр Армении. — Однако шампанское — это не игристое вино, а игристое вино, произведенное из винограда, выращенного в регионе Шампань. Равно как и коньяк — бренд, который производится из винограда, полученного в регионе Коньяк».

«Присвоение чужой нематериальной ценности — несолидно», — сказал Пашинян, отметив, что споры вокруг наименования мешают, в числе прочего, развитию экономики страны.

Самый известный армянский коньяк — «Арарат» — производит Ереванский коньячный завод. Им владеет концерн Pernod Ricard, которому также принадлежат виски Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet. До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину главным рынком сбыта «Арарата» была Россия. Из-за войны Pernod Ricard, как и ряд других крупных международных компаний, ушла с российского рынка.