В Крыму десятилетняя девочка выложила ролик в тиктоке, где рядом с флагом Украины — сердечко, а рядом с флагом России — злое лицо. Ее обвинили в «дискредитации» армии
В аннексированном Крыму полицейские заподозрили в «дискредитации» армии десятилетнюю девочку из-за видео, опубликованного в тиктоке. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Крыму.
Девочка, живущая в городе Саки, выложила короткий ролик с эмодзи украинского и российского флагов. Под украинским флагом было сердечко, радуга и эмодзи с перевязанной головой, а под российским — злое лицо.
По версии полиции, содержание ролика «направлено на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации и осквернение государственного флага России».
Так как девочка не достигла возраста привлечения к административной ответственности, протокол составили на ее 38-летнюю мать — по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ).
Как уточнили в МВД, дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Эта комиссия решит, налагать ли на мать девочки штраф.