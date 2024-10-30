В аннексированном Крыму полицейские заподозрили в «дискредитации» армии десятилетнюю девочку из-за видео, опубликованного в тиктоке. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Крыму.

Девочка, живущая в городе Саки, выложила короткий ролик с эмодзи украинского и российского флагов. Под украинским флагом было сердечко, радуга и эмодзи с перевязанной головой, а под российским — злое лицо.

По версии полиции, содержание ролика «направлено на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации и осквернение государственного флага России».

Так как девочка не достигла возраста привлечения к административной ответственности, протокол составили на ее 38-летнюю мать — по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ).

Как уточнили в МВД, дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Эта комиссия решит, налагать ли на мать девочки штраф.

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