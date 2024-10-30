«Сбер» повысил ставки при оформлении семейной ипотеки на 1-4 процентных пункта

Сбербанк решил с 30 октября повысить средневзвешенные процентные ставки при оформлении кредита по программе сверх установленного государством лимита на 1-4 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Компания объяснила свое решение тем, что Центробанк поднял до 21%, а «Сбер» ранее в октябре поднял ставки по рыночным ипотечным программам на 3 процентных пункта.

«Средневзвешенные ставки будут увеличены в диапазоне от 1% до 4% в зависимости от суммы кредита. Таким образом, минимальная ставка по программе на „Домклик“ для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 миллиона рублей составит 9,4%. Для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 миллиона рублей составит 10%», — сообщили в банке.

В пресс-службе «Сбера» добавили, что сумма кредита до утвержденного правительством РФ лимита по программе семейной ипотеке оформляется по льготной ставке 6%, а сумма свыше лимита — по ставке банка.

Банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до рекордного уровня 21% годовых.

По данным сервиса «Домклик», с начала 2024 года Сбербанк в рамках семейной ипотеки выдал более 173 тысяч кредитов на общую сумму 862 миллиарда рублей.

Читайте также

Жилье подорожало на 80%, квартиры стали меньше, а срок кредита вырос до 26 лет. Что происходит? Все это последствия льготной ипотеки. Что теперь будет с ценами? И кому такая ипотека остается доступна?

Читайте также

Жилье подорожало на 80%, квартиры стали меньше, а срок кредита вырос до 26 лет. Что происходит? Все это последствия льготной ипотеки. Что теперь будет с ценами? И кому такая ипотека остается доступна?