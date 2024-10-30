«Почта России» предложила ввести дополнительные условия для компаний, доставляющих товары из-за границы. Участники рынка говорят о риске монополизации

«Почта России» предложила ввести дополнительные критерии для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо министра цифрового развития Максута Шадаева министру экономического развития Максиму Решетникову, к которому приложены предложения «Почты».

В августе 2024 года Россия ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза ( ). Эти поправки предполагают создание реестра операторов электронной торговли, к которым будут относиться юридические лица, которые занимаются декларированием товаров, ввозимых из-за границы.

«Почта России» предлагает включать в реестр только тех, кто соответствует нескольким критериям:

у компании есть в собственности, аренде или управлении на всей территории РФ помещения для хранения, доставки, приема и выдачи товаров;

она подключена к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД;

на лицевом счете есть неснижаемый остаток авансовых платежей в размере не менее трех миллионов евро;

уставный капитал составляет не менее 100 миллионов рублей.

В «Почте России» считают, что необходимо «выравнивание» условий для участников рынка трансграничной электронной торговли товарами. Почтовая компания отмечает разницу возлагаемых на нее обязанностей в сравнении с маркетплейсами и экспресс-перевозчиками. В частности, при приеме, перевозке и выдачи заказов «Почта России» должны пользоваться только почтовой документацией и объектами почтовой связи. При этом другие компании могут выдавать товары в пунктах выдачи заказов или курьерами любому человеку, который предъявит QR-код.

По мнению Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки, инициатива «Почты России» противоречит антимононольному законодательству. Сейчас доставка заказов из интернет-магазинов распределена примерно поровну между «Почтой России» и экспресс-перевозчиками — по 70 миллионов отправлений в год. В ассоциации считают, что предлагаемые «Почтой России» ограничения могут привести к «негативным последствиям» для компаний малого и среднего бизнеса, которые «годами обеспечивали российских потребителей качественным сервисом и ассортиментом товаров, инвестируя в совершенствование технологий, программное обеспечение, предоставляя тысячи рабочих мест».

Участники рынка также заявили, что предложенные критерии могут значительно снизить конкуренцию и сделать «Почту России» монополистом, что негативно отразится на ценах и качестве услуг. Собеседник РБК пояснили, что не все игроки будут соответствовать предлагаемым критериям, в том числе требованиям о подключении к информационной системе и присутствии на всей территории страны.

Предложение «Почты России» также раскритиковали в Wildberries.

Возможность приобрести товары в других странах позволяет покупателям сохранить доступ к привычному для них ассортименту. Поэтому статус оператора электронной торговли будет необходим не только компаниям, осуществляющим почтовые перевозки, но и цифровым платформам, которые ввозят товар для передачи покупателю — физическому лицу. Полагаем, что в случае установки избыточных требований существует риск исчезновения с онлайн-витрины иностранных товаров, которые пользуются популярностью у покупателей в России.