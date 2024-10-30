Глава Коркинского района, где произошли беспорядки после убийства таксистки, подала в отставку

Глава Коркинского района Наталья Лощинина объявила об отставке после беспорядков, произошедших из-за убийства таксистки.

«Произошедшая трагедия — это наша с вами общая боль. Убийство женщины, матери двоих детей, вызвало массовые волнения и, слава Богу, удалось избежать еще больших жертв», — написала Лощина своем телеграм-канале.

«Так называемая „цыганская проблема“ существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась», — утверждает Лощинина.

По ее словам, районная администрация, пытаясь разобраться с этой проблемой «проводила беседы и рейды». «Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра», — сообщила она.

«Тем не менее, раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит проделанной нами работы оказалось недостаточно», — отметила Лощинина.

По ее словам, она чувствует ответственность «за все нерешенные проблемы» района, в связи с чем уходит в отставку. Решение уже одобрено губернатором Челябинской области и депутатами округа, добавила Лощинина.

Беспорядки в Челябинской области после убийства таксистки Meduza

23 ноября в Коркино с ножевыми ранениями было найдено тело местной жительницы Елены Манжосовой, занимавшейся частным извозом. В СМИ распространилась информация, что перед смертью она ездила на вызов «к местным цыганам», после чего в городе начались беспорядки. Участники беспорядков, в частности, обвиняли власти в том, что они не реагировали на жалобы на поведение членов общины рома.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин «в связи с широким общественным резонансом» поручил передать уголовные дела об убийстве таксистки и о покушении на убийство в главное следственное управление СК РФ. В сообщении СК также говорится, что «проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается».

Подробнее о произошедшем в Коркино

В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»

Подробнее о произошедшем в Коркино

В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»