Верховный суд запретил российским банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Верховный суд РФ заявил, что банки не могут в одностороннем порядке увеличивать размеры комиссий или вводить новые. Об этом говорится в обзоре судебной практики по делам о защите прав потребителей, выпущенном 23 октября. Внимание на него 29 октября обратили РИА Новости.

Суд вынес такое решение, рассмотрев в июне иск жителя Мурманска Валерия Бондаренко к Альфа-банку. Истец оформил кредитную карту, с которой можно было без комиссии снимать наличные, но затем банк в одностороннем порядке изменил условия договора и ввел комиссию за снятие любой суммы.

Житель Мурманска обратился в суд. Суд первой инстанции отказался удовлетворить иск, с чем согласились апелляционная и кассационная инстанция. Суд посчитал, что право банка в одностороннем порядке менять условия договора и тарифы было прописано в договоре. Кроме того, указал суд, кредитка предназначена для безналичных расчетов, а «выдача наличных денежных средств представляет собой отдельное имущественное благо», потому считается «дополнительной возмездной услугой».

Верховный суд РФ не согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, назвав такое условие договора ничтожным.

«Ни законом о банках и банковской деятельности, ни законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)», — говорится в решении Верховного суда РФ.

еще о кредитах в России

Центробанк: поднимает ставку, чтобы снизить спрос на кредиты ⛔️ Россияне: берут еще больше кредитов 🤝 Это проблема для государства? А заемщики вообще смогут однажды расплатиться?

еще о кредитах в России

Центробанк: поднимает ставку, чтобы снизить спрос на кредиты ⛔️ Россияне: берут еще больше кредитов 🤝 Это проблема для государства? А заемщики вообще смогут однажды расплатиться?