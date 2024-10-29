В ВШЭ откроют цех по плетению маскировочных сетей

В Высшей школе экономики организуют цех по плетению маскировочных сетей. Об этом сообщило провоенное студенческое движение «Белый ворон».

Цех появится в здании вуза на Старой Басманной в Москве.

«Совсем скоро каждый сможет внести свой непосредственный вклад в грядущую победу и помочь сохранить жизни нашим военнослужащим!» — говорится в сообщении движения.

«Белый ворон» называет себя «всероссийским студенческим патриотическим движением». В паблике движения во «ВКонтакте» говорится, что это «инициатива группы студентов с целью консолидации патриотически настроенной молодежи, продвижения и развития ценностей гражданского патриотизма, поддержки Вооруженных сил РФ». В частности, в сентябре нынешнего года организация передала российским военным «гуманитарную помощь» — «от воды и маскировочных сетей до раций, аккумуляторов и зарядных устройств к ним».

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов рассказывал, что администрация вуза поддерживает организацию «Белый ворон».

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