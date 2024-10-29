«Русская медная компания» пообещала подарить квартиру и выплачивать ежемесячное пособие детям убитой в Коркино таксистки

Детям убитой в Коркино таксистки подарят трехкомнатную квартиру и начнут выплачивать 100 тысяч рублей ежемесячно, объявил глава подразделения «Русской медной компании» ( ) в Челябинске Анатолий Еремин.

Семья таксистки также будет получать ежемесячное пособие от Благотворительного фонда РМК в размере 100 тысяч рублей, цитирует заявление Еремина местное издание 31TV.RU.

Также РМК собирается погасить ипотечный кредит за жилье, в котором таксистка Елена Манжосова жила со своими детьми.

Анатолий Еремин является вице-спикером законодательного собрания Челябинской области от «Единой России» и входит в президиум регионального политического совета этой партии.

Гибель Елены Манжосовой, занимавшейся частным извозом, спровоцировала массовые беспорядки в городе Коркино Челябинской области. Местные СМИ сообщили, что таксистка, чье тело с ножевыми ранения было найдено 23 октября, ездила на вызов «к местным цыганам», и именно их теперь подозревают в убийстве. СК отчитался о задержании подозреваемых.

24 октября в Коркино к дому, где, как утверждалось, жили подозреваемые, пришли более 150 человек, которые поджигали машины и пытались громить дома, обвиняя полицию в бездействии и заявляя, что о проблемах с местными рома известно давно, но они никак не решаются. Один из жителей дома, возле которого собралась толпа, открыл стрельбу, ранив двоих человек.

Стрелявшего задержала полиция, на него завели дело о покушении на убийство. Также были задержаны более 40 участников беспорядков, на которых составили протоколы об административном нарушении.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин «в связи с широким общественным резонансом» поручил передать уголовные дела об убийстве таксистки и о покушении на убийство в главное следственное управление СК РФ. В сообщении СК также говорится, что «проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 октября поручил провести рейды в городе Коркино, где произошли беспорядки из-за убийства таксистки.

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В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»

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В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»