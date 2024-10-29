Против рэпера Дидди (настоящее имя — Шон Джон Комбс, ранее также был известен под псевдонимами Пафф Дэдди и Пи Дидди) подали два иска с обвинениями в сексуализированном насилии над 10-летним и 17-летним мальчиками в начале 2000-х годов, пишет Associated Press.

В обоих исках утверждается, что прежде чем совершить насилие Дидди вынудил своих жертв принять наркотики.

Насилие над 10-летним мальчиком, говорится в первом иске, музыкант совершил в гостиничном номере в Нью-Йорке в 2005 году. Мальчик (его имя не называется) был начинающим актером и рэпером, который приехал со своими родителями из Калифорнии на встречи с представителями музыкальной индустрии. Во время прослушивания ему дали газировку с наркотиками, отмечается в документе. После этого он потерял сознание, а когда очнулся, рэпер пригрозил сильно избить родителей ребенка, если он расскажет кому-нибудь о случившемся.

Второй жертвой насилия, совершенного в 2008 году, стал 17-летний претендент на участие в реалити-шоу Making the Band, пишет AP. Он рассказал, что Дидди принудил его к половым актам с ним самим и его телохранителем во время трехдневного прослушивания для телешоу, которое продюсировал рэпер.

Документы поданы в Верховный суд штата Нью-Йорк и, как отмечает AP, стали последними в серии исков с обвинениями в сексуализированном насилии против Дидди. Юристы музыканта полностью отвергли обвинения. При этом адвоката истцов (он защищает и потерпевших по другим искам) они обвинили в стремлении к публичности.

В начале октября команда защитников, представляющих потерпевших от сексуализированного насилия со стороны рэпера Дидди, объявила, что в течение месяца в суды Нью-Йорка, Калифорнии и Флориды будут поданы 120 исков. В них говорится, что пострадавшие подвергались насилию на закрытых частных вечеринках с участием звезд шоу-бизнеса в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. Их накачивали наркотиками, снимали на видео, запугивали и платили крупные суммы за молчание.

Сам Дидди был арестован 16 сентября и с тех пор находится в тюрьме Нью-Йорка. Он не признал себя виновным по предъявленным ему при задержании обвинениям в сговоре с целью вымогательства и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Обвинения в сексуализированном насилии он также отвергает.

Читайте также

Дело Пи Дидди. Все, что нужно знать Что происходило на вечеринках рэпера? За что еще 120 человек подали на него в суд? Джастин Бибер все знал? А Бейонсе правда замешана?

Читайте также

Дело Пи Дидди. Все, что нужно знать Что происходило на вечеринках рэпера? За что еще 120 человек подали на него в суд? Джастин Бибер все знал? А Бейонсе правда замешана?