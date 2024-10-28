Жителя Сыктывкара оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о призывах к терроризму из-за комментария с предложением «посадить на кол» Геннадия Зюганова

1-й Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Сыктывкара Дмитрия Борисевича на 300 тысяч рублей по обвинению в призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за комментария во «ВКонтакте» с предложением «посадить на кол» лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В комментарии, опубликованном 25 июля 2022 года, суд увидел признаки призыва к осуществлению террористической деятельности «в форме посягательства на жизнь государственного деятеля». Полностью пост не приводится. Пресс-служба суда уточняет лишь, что запись начиналась словами «На кол…», а заканчивалась словами «Наш, в Нюрнберге, Гааге!!!!».

Комментарий с таким текстом пользователь «ВКонтакте» по имени «Дмитрий Сын Анатолия» оставил к видео, на котором показано выступление Зюганова у Кремля 3 сентября 2020 года в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. Пользователь пишет, что «на кол» Зюганова надо посадить «за измену родине и участие в геноциде», а РФ называет «террористической организацией, творящей геноцид в СССР». Как отмечает «Медиазона», в постах на своей странице автор комментария отрицал распад СССР, называл российские органы власти «бизнес компаниями» и репостил инструкции о том, как можно «аннулировать в одностороннем порядке все договора с Российской Федерацией».

Сам Борисевич во время предварительного следствия пояснил, что «посадить на кол» в его понимании значит «наказать», а к посягательству на жизнь Зюганова он не призывал. На суде он своей вины не признал и давать показания отказался.

Дочь Борисевича, выступившая свидетелем, рассказала, что ее отца ранее уже привлекали к ответственности за публикацию «экстремистских материалов». Она добавила, что не знакомилась детально с публикацией про Зюганова, но допускает, что ее отец мог критиковать институты государственной власти, а также внешнюю и внутреннюю политику России.

Помимо штрафа, суд также запретил Борисевичу администрировать сайты сроком на два года.