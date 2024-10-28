В Нижнем Новгороде арестовали мужа сотрудницы полиции по обвинению в ее убийстве. Она неоднократно жаловалась коллегам на побои

Суд в Нижнем Новгороде арестовал мужа сотрудницы полиции Ольги Молодченковой по обвинению в ее убийстве (часть 1 статьи 105 УК), сообщили в областном управлении Следственного комитета.

СК не приводит имени арестованного, но издание NewsNN уточняет, что его зовут Андрей Молодченков.

Задержали Молодченкова 27 октября. По версии следствия, он, поссорившись с женой накануне, несколько раз ударил ее ножом. Ольга Молодченкова умерла на месте, после чего муж вывез ее тело на берег Оки и закопал.

По словам самого Молодченкова, причиной ссоры стал вопрос о разделе имущества. NewsNN рассказывал, что незадолго до убийства Ольга Молодченкова писала в соцсетях, что ее муж сомневается в том, что является биологическим отцом их сына. По данным NewsNN, Молодченкова неоднократно писала заявления в МВД из-за побоев и угроз мужа, однако ее коллеги «даже ни разу не опросили» его.

Ольга Молодченкова занимала пост заместителя начальника отдела областного управления МВД и работала в полиции более 20 лет.