В Нижнем Новгороде сотрудницу полиции убил муж. Она неоднократно писала на него жалобы, но ее коллеги не реагировали

В Нижнем Новгороде 25 октября убили заместителя начальника отдела областного УМВД Ольгу Молодченкову, пишет издание «7×7».

По подозрению в убийстве задержан муж Молодченковой. По версии следствия, он несколько раз ударил ее ножом в грудь, а затем закопал тело на берегу Оки. Сам мужчина рассказал, что поругался с женой из-за раздела имущества.

За несколько дней до смерти сотрудница полиции оставила в соцсетях пост, в котором намекала на угрозы от мужа. Также она рассказала, что тот сомневается в том, что является биологическим отцом их сына.

Как пишет издание NewsNN, женщина неоднократно писала заявления в МВД из-за побоев и угроз мужа, однако ее коллеги «даже ни разу не опросили» его.