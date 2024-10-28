В Финляндии арестовали российский земельный участок по иску «Нафтогаза»

Суд в Финляндии наложил арест на земельный участок Российского центра науки и культуры в Хельсинки, сообщила 28 октября газета Helsingin Sanomat. По ее данным, решение об аресте участка земли площадью 3326 квадратных метров вступило в силу 24 октября.

Helsingin Sanomat отмечает, что российскую государственную собственность арестовали по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз». Компания пытается взыскать с России пять миллиардов долларов в рамках решения арбитражного суда в Гааге, который в апреле 2023 года обязал РФ выплатить такую компенсацию за ущерб, причиненный «Нафтогазу» аннексией Крыма.

«Нафтогаз» в 2016 году начал разбирательство против России из-за того, что после аннексии Крыма в 2014 году крымские нефтегазовые активы компании были национализированы. Суд в 2019 году вынес решение в пользу «Нафтогаза», после чего в течение нескольких лет шли слушания по определению суммы компенсации. В апреле 2023 года суд в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» пять миллиардов долларов. Россия отвергает претензии «Нафтогаза», как и других компаний, потерявших активы в Крыму.