Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» пять миллиардов долларов компенсации за убытки, причиненные аннексией Крыма
Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить пять миллиардов долларов украинской госкомпании «Нафтогаз» за ущерб, причиненный аннексией Крыма, сообщил глава компании Алексей Чернышов.
По его словам, речь идет о возмещении активов, связанных с разработкой газовых месторождений и развитием другой стратегически важной инфраструктуры.
«Верю, что это не последнее решение, которое будет принято в Гааге в пользу нашей страны. За нами правда. А те, кто борются за правду, не проиграют», — написал глава «Нафтогаза» в своем фейсбуке.
Пресс-служба компании уточнила, что если российские власти откажутся от добровольного исполнения решения суда, то, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, «Нафтогаз» имеет право начать процесс принудительного исполнения решения суда на территории тех стран, где находятся активы РФ.
В 2014 году Россия аннексировала Крым, а в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное разбирательство против РФ по поводу экспроприации крымских активов компании. В феврале 2019 году суд вынес решение в пользу «Нафтогаза», после чего начались слушания по определению суммы компенсации.