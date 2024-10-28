СБУ сообщила о задержании в Донецкой области волонтера ООН, которого заподозрили в работе на ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали по подозрению в госизмене 34-летнего жителя города Покровск, который занимался волонтерской деятельность в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили СБУ и Офис генпрокурора Украины.

По версии следствия, в сентябре 2024 года подозреваемый согласился работать с сотрудником ФСБ, который написал ему в телеграме. Выполняя его указания, волонтер собирал данные о расположении украинских военных в Покровском районе, в том числе фотографировал дороги, укрепления, окопы, а также военную технику.

Среди прочего подозреваемый отправлял сотруднику ФСБ координаты и скриншоты с Google Maps. Часть координат, которые он передал, использовалась российскими войсками для атак дронами и артиллерией, заявили в Офисе генпрокурора Украины.

Жителю Покровска, имя которого не называется, сообщили о подозрении в государственной измене (часть 2 статьи 111 УК Украины). Его арестовали.

Город Покровск Донецкой области считается важнейшим логистическим узлом ВСУ в центральной части Донбасса — и одной из главных целей российских войск на этом направлении.

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