«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Эрика тен Хага. В Премьер-лиге команда сейчас занимает 14-е место

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинул занимаемый пост, сообщила пресс-служба клуба 28 октября.

«Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем», — сказано в заявлении клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Рууд ван Нистелрой.

Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Вместе с ним команда выиграла Кубок Английской футбольной лиги в сезоне-2022/23, а также Кубок Англии в сезоне-2023/24.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает в английской Премьер-лиге 14-е место из 20. В общей сложности во всех турнирах с начала сезона команда одержала лишь три победы в 14 матчах.