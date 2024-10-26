Российские войска в ночь на 26 октября нанесли несколько воздушных ударов по Украине ракетами и беспилотниками, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские войска ПВО обнаружили 98 воздушных целей: три баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» (запущены из аннексированного Крыма), две управляемых авиационных ракет Х-59 (запущены из Брянской области), две ракеты неустановленного типа (запущены из Белгородской области), 91 дрон (запущены из Курска и Орла).

Российские ракеты были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры Сумской области и Днепра, сообщили военные. «К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения», — говорится в заявлении ВСУ.

По состоянию на 12:00 субботы, силы ПВО сбили 44 российских беспилотника в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях, а также в Курской области России. Один дрон вылетел из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси. Еще 44 российских беспилотника «локационно потеряны», один дрон продолжает находиться в воздушном пространстве Украины, утверждают ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях так прокомментировал последствия ночной российской атаки:

После всего, сказанного в , российские убийцы вернулись к своему обычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена ​​агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война.

По данным Зеленского, за ночь были атакованы Киев, Днепр, Сумская, Хмельницкая области. В Днепре повреждены жилые дома и больница имени Мечникова, в городе погибли три человека, в том числе ребенок. Еще одна девочка 14 лет погибла в результате удара российского беспилотника по Киеву.

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