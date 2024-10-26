В Грузии возбудили уголовное дело из-за видео с вбросом бюллетеней на парламентских выборах
МВД Грузии возбудило уголовное дело о возможной фальсификации на парламентских выборах, которые проходят в стране 26 октября, сообщает «Рустави 2».
Ранее адвокат Нино Ломджария и исполнительный директор «Transparency International» Эка Гигаури опубликовали видео с избирательного участка № 69 в Марнеули в 42 километрах от Тбилиси. В ролике видны неизвестные мужчины, которые заталкивают в урну десятки бюллетеней на глазах у сотрудников избирательного участка.
Центризбирком Грузии уже объявил о закрытии этого избирательного участка.
Издание Paper Kartuli со ссылкой на телеканал Formula пишет, что мужчина, вбросивший бюллетени, —это заместитель председателя горсовета Марнеули.
В правящей партии «Грузинская мечта» уже пообещали «строго наказать» причастных к инциденту.