В Грузии начались парламентские выборы

В Грузии 26 октября проходит голосование на выборах в парламент. Более трех тысяч избирательных участков открылись по всей стране в 8:00 субботы (7:00 по московскому времени).

Граждане Грузии выбирают в парламент 150 депутатов по пропорциональной системе — то есть, процент голосов той или иной партии будет соответствовать количеству мест в парламенте.

В выборах участвуют 18 партийных объединений. По данным соцопросов, наибольшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имеют пять партий: правящая «Грузинская мечта», которая считается пророссийской, а также оппозиционные прозападные «Единое национальное движение», «Коалиция перемен», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Всего в выборах, по данным ЦИК, могут принять участие 3,5 миллиона граждан Грузии.

Голосование продлится до 20:00. Как ожидается, предварительные итоги выборов будут оглашены через один-два часа после закрытия избирательных участков.

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