Житель Петербурга напал с ножом на посетителей гипермаркета «Оʼкей». Ранены пять человек

Обновление. В результате нападения с ножом в гипермаркете на проспекте Космонавтов в Петербурге пострадали пять человек, сообщил комитет по здравоохранению города. Пострадавших госпитализировали, нападавший также был доставлен в больницу.

Мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета «Оʼкей» в Московском районе Петербурга, сообщает «Фонтанка». По информации издания, не менее шести человек получили ранения. На кадрах из гипермаркета видно, что на полу лежат два человека.

44-летний подозреваемый задержан. По предварительным данным, нападавший серьезно ранил охранника и женщину-покупательницу. Их увезли в больницу. Четверо пострадавших от госпитализации отказались. По данным Следственного комитета, госпитализированы четыре человека.

Один из очевидцев происшествия сообщил «Фонтанке», что мужчина стал бросать бутылки с шампанским у входа в магазин, а затем «схватился за нож» и «начал носиться по магазину».

«Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив все. Ну, собственно говоря, в середине зала он какую-то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху. И там же или сам себя порезал как-то там, завалился, [или его] там уже завалили. Вот сейчас скорая приехала, женщина лежит и он лежит уже в окружении полицейских», — рассказал собеседник издания.

Гипермаркет закрыли для посетителей. На место прибыла Росгвардия, сообщает «Интерфакс». Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, пункт «а» часть 2 статьи 105 УК).