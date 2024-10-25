«Все „расследование“ Максима Каца оказалось набором лжи». ФБК ответил на обвинения в «крышевании» бывших владельцев Пробизнесбанка

Фонд борьбы с коррупцией ответил на расследование блогера и политика Максима Каца, обвинившего организацию в сотрудничестве с бывшими владельцами Пробизнесбанка Александром Железняком и Сергеем Леонтьевым и «отмывании» их репутации.

ФБК опубликовал полуторачасовое видео «Как вас обманул Максим Кац» (его текстовая версия доступна здесь), в котором подробно ответил на все обвинения блогера.

«Максим Кац выпустил „расследование“, в котором обвинил ФБК в „крышевании“ проворовавшихся банкиров. Это серьезное обвинение, на которое мы не можем не ответить. Несколько недель мы внимательно разбирали все, о чем сказал Максим Кац, пункт за пунктом. Мы изучили исходные документы, банковские выписки, судебные решения и готовы показать вам результат своей работы. Все „расследование“ Максима Каца оказалось набором лжи, манипуляций, а иногда и банального замазывания неудобных ему документов», — говорится в описании к ролику ФБК.

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Что говорил в своем расследовании Кац

Максим Кац опубликовал расследование о бывших владельцах Пробизнесбанка. Он обвинил их в краже денег вкладчиков, а Фонд борьбы с коррупцией — в «отмывании» репутации банкиров ФБК эти претензии отвергает

Что говорил в своем расследовании Кац

Максим Кац опубликовал расследование о бывших владельцах Пробизнесбанка. Он обвинил их в краже денег вкладчиков, а Фонд борьбы с коррупцией — в «отмывании» репутации банкиров ФБК эти претензии отвергает