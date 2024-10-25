«Все „расследование“ Максима Каца оказалось набором лжи». ФБК ответил на обвинения в «крышевании» бывших владельцев Пробизнесбанка
Фонд борьбы с коррупцией ответил на расследование блогера и политика Максима Каца, обвинившего организацию в сотрудничестве с бывшими владельцами Пробизнесбанка Александром Железняком и Сергеем Леонтьевым и «отмывании» их репутации.
ФБК опубликовал полуторачасовое видео «Как вас обманул Максим Кац» (его текстовая версия доступна здесь), в котором подробно ответил на все обвинения блогера.
«Максим Кац выпустил „расследование“, в котором обвинил ФБК в „крышевании“ проворовавшихся банкиров. Это серьезное обвинение, на которое мы не можем не ответить. Несколько недель мы внимательно разбирали все, о чем сказал Максим Кац, пункт за пунктом. Мы изучили исходные документы, банковские выписки, судебные решения и готовы показать вам результат своей работы. Все „расследование“ Максима Каца оказалось набором лжи, манипуляций, а иногда и банального замазывания неудобных ему документов», — говорится в описании к ролику ФБК.