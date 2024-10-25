Собянин сообщил, что мигрантам в Москве (пока в рамках эксперимента) будут выдавать «электронные паспорта»
Власти Москвы в 2025 году начнут в качестве эксперимента выдавать мигрантам электронные удостоверения иностранных граждан, сообщил мэр города Сергей Собянин 25 октября.
«Для мигрантов вводим со следующего года электронный паспорт в рамках эксперимента, на основании федерального закона», — заявил Собянин на встрече с журналистами (цитата по ТАСС).
По его словам, электронное удостоверение будет содержать «всю информацию»: дату въезда в Россию, биометрические данные, места работы и регистрации.
Собянин добавил, что полицейские во время рейдов станут проверять удостоверения мигрантов при помощи считывающих устройств. Если с документов что-то не так, говорит глава города, полицейский будет обязан принять меры. «Отфиксировав у себя на гаджете эту историю, он не может его уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что он просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима», — сказал Собянин.
Глава Москвы добавил, что в 2025 году в рамках эксперимента в аэропортах Москвы также введут биометрический контроль для всех иностранцев, в том числе для тех, кому не нужна въездная виза в РФ.