Собянин сообщил, что мигрантам в Москве (пока в рамках эксперимента) будут выдавать «электронные паспорта»

Власти Москвы в 2025 году начнут в качестве эксперимента выдавать мигрантам электронные удостоверения иностранных граждан, сообщил мэр города Сергей Собянин 25 октября.

«Для мигрантов вводим со следующего года электронный паспорт в рамках эксперимента, на основании федерального закона», — заявил Собянин на встрече с журналистами (цитата по ТАСС).

По его словам, электронное удостоверение будет содержать «всю информацию»: дату въезда в Россию, , места работы и регистрации.

Собянин добавил, что полицейские во время рейдов станут проверять удостоверения мигрантов при помощи считывающих устройств. Если с документов что-то не так, говорит глава города, полицейский будет обязан принять меры. «Отфиксировав у себя на гаджете эту историю, он не может его уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что он просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима», — сказал Собянин.

Глава Москвы добавил, что в 2025 году в рамках эксперимента в аэропортах Москвы также введут биометрический контроль для всех иностранцев, в том числе для тех, кому не нужна въездная виза в РФ.

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