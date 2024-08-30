В правительстве предложили пускать иностранцев в Россию только после сдачи биометрических данных. Пока в рамках эксперимента

Министерство цифрового развития РФ предложило провести эксперимент, в ходе которого иностранцы и люди без гражданства будут должны сдавать биометрические данные, чтобы пересечь границу России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Эксперимент предлагается провести с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года. На первом этапе биометрию будут собирать в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области на границе с Казахстаном.

На втором этапе, который начнется с 30 июня 2025 года и продлится год, иностранцам предложат сдавать биометрию в специальном приложении.

Минцифры РФ предложило, чтобы изменения не касались граждан Беларуси, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников международных организаций, аккредитованных в РФ, и членов их семей.

В Минцифры сообщили ТАСС, что, если эксперимент признают успешным, такие правила будут действовать на постоянной основе.

Иностранцы, сдавшие в рамках эксперимента биометрию для пересечения границы РФ, смогут использовать ее при оформлении сим-карты российского мобильного оператора, сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Биометрические данные — это уникальные биологические и физиологические характеристики, позволяющие установить личность человека. Есть пять самых распространенных типов биометрии: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен ладони и пальца.

Госдума 30 июля приняла закон, который, в частности, ужесточают правила покупки сим-карт иностранцами. Согласно поправкам, иностранцы могут оформить до 10 сим-карт, им также запрещается покупка сим-карт без сдачи биометрии. Кроме того, принятый закон запретил гражданам РФ иметь более 20 сим-карт на человека.