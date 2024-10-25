Прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон рекомендовал пересмотреть приговор Лайлу и Эрику Менендесам, которых в 1996 году приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве своих родителей, совершенном в 1989 году. Об этом сообщает Associated Press.

Гаскон заявил на пресс-конференции 24 октября, что прокуроры будут рекомендовать назначить братьям новый приговор — от 50 лет до пожизненного заключения. По его словам, поскольку на момент совершения преступления братьям было меньше 26 лет (Лайлу — 21, Эрику — 18), то они сразу же получат право на условно-досрочное освобождение.

«Братья подвергались огромному количеству нарушений в семье, в том числе домогательствам», — сказал Гаскон. Он отметил, что убийству нет оправдания, но, по его мнению, братья «выплатили свой долг обществу».

Рекомендацию офиса прокурора по пересмотру приговора должен утвердить суд. Ожидается, что суд рассмотрит ходатайство в течение месяца.

Лайл и Эрик Менендесы застрелили своих родителей, Хосе и Китти Менендес, в доме в городе Беверли-Хиллз 20 августа 1989 года. Братьев задержали в марте 1990-го. Братья Менендес признались в убийстве. Они заявили, что многие годы подвергались насилию в семье и пошли на убийство в целях самообороны. По их словам, они опасались, что родители убьют их, чтобы скрыть, что Хосе Менендес в течение нескольких лет подвергал сыновей сексуализированному насилию. Прокуроры при рассмотрении дела посчитали, что факты насилия не доказаны. В 1996 году Лайлу и Эрику Менендесам вынесли пожизненный приговор без возможности условно-досрочного освобождения.

Как отмечает Associated Press, в основном родные братьев Менендес поддержали ходатайство о пересмотре приговора. В то же время против выступил Милтон Андерсен, 90-летний брат Китти Менендес, его адвокаты попросили суд оставить братьям первоначальное наказание.

Стриминговый сервис Netflix в сентябре выпустил второй сезон сериала Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстры», рассказывающий историю Лайла и Эрика Менендесов. После выхода сериала адвокаты братьев подали в прокуратуру Лос-Анджелеса ходатайство об отмене их приговора.

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«История Лайла и Эрика Менендесов» — сериал о двух братьях, которые застрелили своих родителей Райан Мерфи вновь рассказывает о страшном преступлении. Но в этот раз сам не может решить, кто здесь главный злодей

о сериале Netflix о братьях Менендес

«История Лайла и Эрика Менендесов» — сериал о двух братьях, которые застрелили своих родителей Райан Мерфи вновь рассказывает о страшном преступлении. Но в этот раз сам не может решить, кто здесь главный злодей