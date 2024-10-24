Одно из крупнейших сообществ поддержки матерей во «ВКонтакте», паблик #щастьематеринства прекратил работу, пишет «7×7».

Это произошло еще в выходные 19–20 октября — после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри», пишет издание «7×7».

Журналисты нашли пост администратора паблика в дружественной группе #щастьебытьженой. «Мы снесли всю стену, чтобы не попасть под статью. Модерить все 100500100500 постов за 9 лет группы, чтобы не попасть под „длящееся нарушение“, мы не готовы, а суммы штрафов чудовищны», — говорится в посте.

Паблик #щастьематеринства существовал с 2015 года. На момент закрытия у него было около 150 тысяч подписчиков. В этом сообществе женщины анонимно рассказывали о сложностях материнства и поддерживали друг друга. Некоторые признавались, что материнство оказалось не таким, каким его себе представляют, и что они в итоге пожалели о решении завести ребенка. Участницы писали, что группа была «единственной отдушиной для уставших мам», «единственным, что держало ВК» и «личным антидепрессантом».

17 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри», внесенный группой депутатов в конце сентября. Законопроект предполагает в том числе запрет на использование информации, «пропагандирующей отказ от деторождения», в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. За нарушения физическим лицам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, должностным — до 800 тысяч рублей, юридическим — до пяти миллионов рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. Он назвал целью законопроекта пресечение «любого деструктивного контента, который может повлиять на решение личности о рождении детей» — иначе, по его словам, невозможно решить проблему демографии.

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