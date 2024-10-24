В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Его подозревают в хищениях

В Москве по подозрению в хищениях задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Задержание Яновского, по данным издания, связано с делом о махинациях в угольной отрасли. По данным источника РБК, показания на него дали фигуранты дела, задержанные еще в 2023 году. Подробностей о расследовании издания не приводят.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на недвижимость бывшего замминистра: так, было установлено, что на его жену зарегистрировано «более десяти квартир».

Яновский был заместителем министра более 20 лет — еще со времен существования министерства топлива и энергетики, которое в 2004 году было преобразовано в министерство промышленности и энергетики, а в 2008-м — в современное Минэнерго. Он ушел из ведомства в 2021 году, после чего работал в администрации президента. Сейчас он - первый вице-президент Академии горных наук.