Российские власти за год увеличили закупки VPN на 683% (но дело не в обходе блокировок)
Затраты государственных органов на подключение VPN в январе-сентябре составили 14,1 миллиарда рублей, увеличившись на 683% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом 24 октября сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур. Закупки».
Количество государственных закупок по 44-ФЗ за год выросло на 20%, до 490. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2022 года число тендеров сократилось на 4%.
Государственные компании, действующие на основании 223-ФЗ, за первые девять месяцев 2024 года потратили на закупку VPN 311 миллионов рублей, что на 122% больше, чем годом ранее. Число закупок выросло на 33%, до 56.
Часть услуг, закупаемых в 2024 году, пришлась на покупку сервисов SD-WAN (шифрует трафик и управляет маршрутизацией данных), рассказал эксперт «Контур. Закупок» Василий Данильчик. Он отметил, что в России нет публичных закупок сервисов VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами. Государственные службы могут проводить такие закупки через закрытые процедуры.
Как отмечает «Коммерсант», большая часть затрат государственных органов на VPN — три контракта на 9,8 миллиарда рублей — в 2024 году пришлась на Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что спрос на VPN со стороны государства вырос из-за увеличения количества DDoS-атак и возросшей необходимости шифровать трафик.