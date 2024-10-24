Российские власти за год увеличили закупки VPN на 683% (но дело не в обходе блокировок)

Затраты государственных органов на подключение в январе-сентябре составили 14,1 миллиарда рублей, увеличившись на 683% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом 24 октября сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур. Закупки».

Количество государственных закупок по за год выросло на 20%, до 490. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2022 года число тендеров сократилось на 4%.

Государственные компании, действующие на основании , за первые девять месяцев 2024 года потратили на закупку VPN 311 миллионов рублей, что на 122% больше, чем годом ранее. Число закупок выросло на 33%, до 56.

Часть услуг, закупаемых в 2024 году, пришлась на покупку сервисов SD-WAN (шифрует трафик и управляет маршрутизацией данных), рассказал эксперт «Контур. Закупок» Василий Данильчик. Он отметил, что в России нет публичных закупок сервисов VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами. Государственные службы могут проводить такие закупки через закрытые процедуры.

Как отмечает «Коммерсант», большая часть затрат государственных органов на VPN — три контракта на 9,8 миллиарда рублей — в 2024 году пришлась на Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что спрос на VPN со стороны государства вырос из-за увеличения количества DDoS-атак и возросшей необходимости шифровать трафик.

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