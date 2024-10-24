Первого замглавы Московского метрополитена арестовали по делу о взятке автомобилем

Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя начальника столичного метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Подробности дела в сообщении не приводятся.

По информации «Коммерсанта», Дощатов заключил контракт на общую сумму три миллиарда рублей на работы в метрополитене. Подрядчики выполнили работы на миллиард, а остальную сумму похитили. Следствие утверждает, что первый замглавы метрополитена получил от подрядчиков «откат в виде автомобиля Toyota RAV4», чтобы скрыть факт кражи денег.

Газета пишет, что подрядчики также задержаны.

Эту же версию приводит ТАСС со ссылкой на материалы дела. Агентство пишет, что в деле фигурируют еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.