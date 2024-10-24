Минздрав РФ поддержал законопроект о запрете продажи табачных изделий родившимся после 2009 года

Минздрав РФ поддерживает законопроект, запрещающий продажу табачных изделий и никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился позже 31 декабря 2009 года, при условии его доработки.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на подготовленный Минздравом проект заключения правительства на соответствующий законопроект. Сам законопроект разработан и направлен на отзыв в правительство в сентябре этого года фракцией «Новые люди» в Госдуме.

Подготовить отзыв и передать его правительству должен именно Минздрав, но ряд других ведомств законодательную инициативу не поддержали.

Так Минфин указал на противоречие законопроекта положениям Конституции РФ, по которым гражданин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах. Предложенные возрастные ограничения, говорится в отзыве этого ведомства, могут, наоборот, стимулировать к потреблению нелегальной продукции, что в конечном итоге «вместо защиты здоровья граждан приведет к увеличению рисков для их жизни и здоровья».

О риске увеличения потребления нелегальной продукции и, соответственно, роста теневого сегмента табачного рынка заявили и в Росалкогольтабакконтроле, где законопроект также не поддерживают.

В Минздраве заявили, что пока не направляли проект отзыва в правительство и продолжают работать над ним вместе с заинтересованными органами исполнительной власти.

Во фракцию «Новые люди» в Госдуме входят 15 человек. Всего в нижней палате российского парламента 450 депутатов. Более 70% депутатов Госдумы — представители «Единой России».

В 2022 году Новая Зеландия приняла закон о запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года, предполагающий постепенное повышение возрастного порога для курения. Однако уже в 2023 году запрет был отменен ради пополнения бюджета.

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