В Беларуси назначили выборы президента на 26 января 2025 года

Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания Беларуси назначила проведение выборов президента страны на 26 января 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале палаты 23 октября.

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко назвал эту дату «оптимальной», по его словам, это соответствует Конституции и Избирательному кодексу, пишет «Белта». По закону выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

Александр Лукашенко ранее заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Демократические силы Беларуси неоднократно говорили, что будут добиваться того, чтобы международное сообщество не признавало выборы, пишет «Зеркало». Следственный комитет Беларуси в октябре возбудил уголовное дело о попытке захвата власти из-за подготовки оппозиции к выборам президента.

Выборы президента 2020 года сопровождались самыми массовыми протестами за всю историю Беларуси. Участники протестов выступили против Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, переизбрался на новый срок.