В Беларуси возбудили дело о попытке захвата власти из-за подготовки оппозиции к выборам президента

Следственный комитет Беларуси сообщил 8 октября, что возбудил уголовное дело в отношении 22 человек, подозреваемых по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу СК.

Дело возбудили из-за «Платформы 2025» — документа (.pdf), принятого демократическими силами Беларуси на конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе в августе. В документе говорится, что Александр Лукашенко «преступно удерживает власть», государственные структуры Беларуси не легитимны проводить выборы, а главные задачи «Платформы 2025» — «объединение усилий для освобождения политзаключенных и прекращения репрессий в Беларуси».

В Следственном комитете заявили, что оппозиционеры, участвовавшие в разработке «Платформы 2025», пытаются «разработать план по срыву выборов в 2025 году». По версии следствия, «Платформу 2025» создали для «посягательства на конституционный строй, вмешательство извне во внутренние дела, навязывания политического курса, противоречащего национальным интересам нашей страны, деструктивного информационного воздействия, дискредитации либо срыва электоральной кампании, нагнетания напряженности и противостояния в обществе».

Подозреваемыми по делу, заявили в СК, проходят люди, «которые присоединились к деятельности [лидера демократических сил Светланы] Тихановской и ее сторонников по захвату государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем».

Также СК Беларуси сообщил, что возбудил уголовное дело по статье о создании экстремистского формирования либо участии в нем в отношении участников шествий солидарности, которые прошли 9 августа в рамках «Дня достоинства — 2024» в разных городах Евросоюза, Украины, Грузии и США. По версии следствия, акции организовали для «подрыва авторитета Республики Беларусь на международной арене, компрометации действующего руководства страны». Дело возбудили в отношении 23 человек.

В СК добавили, что «проводятся следственные действия, в том числе осмотры, обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия».

Следственный комитет Беларуси в мае возбудил масштабное дело в отношении 257 участников выборов в Координационный совет белорусской оппозиции. Эту структуру сформировали во время протестов против Александра Лукашенко в августе 2020 года, чтобы преодолеть политический кризис в стране. Фигурантов дела обвинили в том числе в попытке захвата власти.

Президентские выборы в Беларуси должны пройти не позднее 20 июля в 2025 года. Выборы пока не назначены. По неофициальным данным объединения бывших силовиков Беларуси Belpol, голосование может пройти 23 февраля. Александр Лукашенко сообщил, что будет баллотироваться на новый срок.

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