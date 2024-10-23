Трамп обвинил британских лейбористов во вмешательстве в выборы в США
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил британскую Лейбористскую партию во вмешательстве в предвыборную кампанию. В жалобе, поданной штабом в Федеральную избирательную комиссию США, утверждается, что представители этой британской партии помогают вести кампанию Камале Харрис, баллотирующейся на пост президента от демократов.
В распространенном штабом заявлении, озаглавленном «Британцы идут!», в частности говорится:
Крайне левая Лейбористская партия вдохновила Камалу [Харрис] на опасную либеральную политику и риторику. В последние недели они вербовали и отправляли членов партии для проведения кампании в поддержку Камалы в критически важных штатах, пытаясь повлиять на наши выборы.
Как уточняет BBC News, соратники Трампа считают, что Лейбористская партия оплачивает работу своих волонтеров на выборах в США, что запрещено американскими законами. Премьер-министр Великобритании, лейборист Кир Стармер обвинения во вмешательстве в выборы в США отверг, заявив, что лейбористы участвуют в кампании Харрис на добровольных началах.