Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил британскую Лейбористскую партию во вмешательстве в предвыборную кампанию. В жалобе, поданной штабом в Федеральную избирательную комиссию США, утверждается, что представители этой британской партии помогают вести кампанию Камале Харрис, баллотирующейся на пост президента от демократов.

В распространенном штабом заявлении, озаглавленном «Британцы идут!», в частности говорится:

Крайне левая Лейбористская партия вдохновила Камалу [Харрис] на опасную либеральную политику и риторику. В последние недели они вербовали и отправляли членов партии для проведения кампании в поддержку Камалы в критически важных штатах, пытаясь повлиять на наши выборы.

Как уточняет BBC News, соратники Трампа считают, что Лейбористская партия оплачивает работу своих волонтеров на выборах в США, что запрещено американскими законами. Премьер-министр Великобритании, лейборист Кир Стармер обвинения во вмешательстве в выборы в США отверг, заявив, что лейбористы участвуют в кампании Харрис на добровольных началах.

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Трамп 15 минут жарил картошку в McDonaldʼs. До этого Камала Харрис рассказывала, что когда-то там работала. Сама компания заявляет, что никого из них не поддерживает Что все это значит?

И еще о выборах в США

Трамп 15 минут жарил картошку в McDonaldʼs. До этого Камала Харрис рассказывала, что когда-то там работала. Сама компания заявляет, что никого из них не поддерживает Что все это значит?