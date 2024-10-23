Полиция Подмосковья нашла в словах режиссера и телеведущего Никиты Михалкова об украинском языке признаки административного правонарушения по статье о возбуждении ненависти (20.3.1 КоАП), сообщается в телеграме .

В июле председатель объединения Сергей Антонов направил в Следственный комитет РФ требование возбудить в отношении Михалкова уголовное дело о возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 УК) из-за слов об украинском языке, которые режиссер произнес во время выступления на форуме «Образование Подмосковья» в августе 2022 года.

«Украинский язык стал образом русофобии. <…> Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции и произношении, они для нас и для мира в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Поэтому если будут преподаваться предметы на украинском языке — это катастрофа», — среди прочего тогда сказал Михалков.

В октябре, как стало известно из ответа полиции, заявление Антонова передали в Управление МВД по подмосковному Красногорску. Участковый, проводивший проверку, нашел в словах режиссера признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти).

При этом полицейский отметил, что привлечь Михалкова к административной ответственности нельзя, поскольку с момента выступления прошло больше двух лет и срок давности истек. В возбуждении уголовного дела он также отказал.

«Комитет-2024» заявил, что будет обжаловать решение полиции в рамках подготовки базы «для обращения в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации».

В октябре 2023 года «Комитет-2024» объявили в РФ «нежелательным». Председатель организации Сергей Антонов — бывший депутат Государственного совета Удмуртии (2005-2007 годы) и политтехнолог. В фейсбуке Антонова указано, что он живет в испанской Валенсии.

От имени «Комитета» Антонов неоднократно обращался в Следственный комитет, Генпрокуратуру и другие государственные органы РФ. В январе 2024-го он попросил ЦИК отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты России. В феврале он просил СК возбудить против Путина уголовное дело по статье о реабилитации нацизма из-за его интервью Такеру Карлсону, в котором Путин сказал, что «поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну».

В марте государственное РИА Новости сообщило, что в России на Антонова завели уголовное дело об участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК).