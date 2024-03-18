РИА Новости: в России завели дело о терроризме на политтехнолога Сергея Антонова. Он жаловался в СК на Путина

Следственный отдел управления ФСБ по Удмуртской республике возбудил уголовное дело по об участии в террористическом сообществе в отношении главы объединения «Комитет-2024» и члена Сергея Антонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Комитет-2024», как отметил собеседник агентства, «успел прославиться тем, что массово направляет в государственные органы обращения о якобы „нелегитимности“ проводимой выборной кампании, а также действующих органов власти и необходимости уголовного преследования их представителей».

Первоначально РИА Новости сообщило в своем телеграм-канале, что это первое в России уголовное дело об участии в террористическом сообществе, возбужденное против члена Съезда народных депутатов, но затем удалило это упоминание.

Подробности об уголовном деле неизвестны. Официальные органы РФ возбуждение дела пока не комментировали. В базе розыска МВД РФ данных о Сергее Антонове нет, как и в «реестре экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

В феврале районный суд в Ижевске заочно назначил Антонову административный штраф в размере 10 тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП).

Сергей Антонов — бывший депутат Государственного совета Удмуртии (2005-2007 годы). Затем работал политтехнологом. На странице Антонова в фейсбуке сказано, что он живет в Валенсии, Испания.

Антонов в 2023 году возглавил объединение «Комитет-2024». От имени этой организации Антонов неоднократно обращался с запросами в Следственный комитет, Генпрокуратуру и другие государственные органы РФ. В январе он попросил ЦИК отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты РФ. В феврале он просил СК возбудить против Путина уголовное дело по статье о реабилитации нацизма из-за его интервью Такеру Карлсону, в котором Путин сказал, что «поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну».

В октябре 2023 года «Комитет-2024» объявили в РФ «нежелательным».