На саммит БРИКС в Казани приехал генсек ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал на саммит БРИКС в Казани. В аэропорту, сообщает ТАСС, его встретил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Ранее в Казань на саммит, проходящий с 22 по 24 октября, прилетели председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Всего в саммите, как объявлено, примут участие представители более 30 стран.

Как отмечают западные СМИ, в том числе CNN, список участников саммита демонстрирует, что Россия, несмотря на продолжающееся вторжение в Украину и введенные из-за него странами Запада санкции, далека от международной изоляции.

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В Казани начался саммит БРИКС — крупнейшая встреча мировых лидеров в России с начала войны Путин хочет продемонстрировать Западу, что его страна далека от изоляции, считают эксперты

Подробнее о саммите БРИКС в Казани

В Казани начался саммит БРИКС — крупнейшая встреча мировых лидеров в России с начала войны Путин хочет продемонстрировать Западу, что его страна далека от изоляции, считают эксперты