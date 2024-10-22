«Новая газета Европа» нашла во Франции квартиру митрополита Илариона. Недавно его отстранили от всех постов в РПЦ после обвинений в домогательствах

Митрополит Иларион (Алфеев), отстраненный в июле от всех должностей в РПЦ, владеет квартирой в городе Меллери в Верхней Савойе на востоке Франции. Об этом 22 октября сообщило издание «Новая газета Европа», ссылаясь на выписку из земельного реестра, предоставленную муниципалитетом Бонвиль.

Согласно опубликованному документу, человек, чья фамилия и дата рождения совпадают с данными Алфеева, получил квартиру в Меллери в декабре 2019 года. По данным «Новой газеты Европа», это трехэтажная квартира, расположенная на первой линии Женевского озера. По оценке издания, недвижимость может стоить более 500 тысяч евро.

О том, что у Алфеева есть элитная «дача» во Франции, ранее «Новой газете Европа» сообщил бывший келейник (помощник) митрополита Георгий Сузуки, который обвинил Илариона в сексуализированных домогательствах.

Иларион заявил изданию, что купил недвижимость за счет «авторских гонораров», полученных за его книги и фильмы, по его словам, о них «можно прочитать в Википедии». Иларион отрицает, что получал деньги от спонсоров.

Иларион до июля 2024 года возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию. Синод отстранил его от всех церковных должностей после того, как бывший келейник Георгий Сузуки обвинил митрополита в домогательствах.

До назначения в Будапештско-Венгерскую епархию Иларион в 2009-2022 годах возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата. СМИ называли его возможным преемником патриарха Кирилла.

Во владении митрополита Илариона, по данным «Новой газеты», «Новой газеты Европа» и , находятся поместье под Будапештом, пентхаус в испанской провинции Аликанте, а также недвижимость в Москве.