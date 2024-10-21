Войска РФ атаковали Киев дронами. Воздушная тревога в городе продолжалась более пяти часов

Российские войска в ночь на 21 октября атаковали Киев беспилотниками-камикадзе. Как сообщила городская военная администрация, воздушная тревога в городе продолжалась более пяти часов. Всего в атаке были задействованы около 10 дронов, которые заходили на Киев с разных направлений.

Зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города. В Соломенском районе из-за падения обломков загорелась крыша одноэтажного жилого дома, пытавшийся потушить ее мужчина получил ожоги, от госпитализации он отказался.

В Днепровском районе в результате атаки беспилотников был поврежден электрический кабель. В Голосеевском районе в многоквартирном жилом доме выбиты несколько окон, повреждена отделка стен. Информации о пострадавших нет.