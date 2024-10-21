Российские аэропорты предложили, чтобы пассажиры сами сдавали и оформляли багаж

Международная ассоциация аэропортов ( ), объединяющая ведущие российские аэропорты, предложила министерству транспорта РФ нормативно закрепить, чтобы пассажиры самолетов могли самостоятельно регистрировать и сдавать багаж. Об этом 21 октября сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на письмо ассоциации, направленное главе Минтранса Роману Старовойту 4 октября.

В ассоциации предложили внести изменения в федеральные авиационные правила, в том числе в общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Ассоциация подготовила проект приказа Минтранса с соответствующими изменениями.

В ассоциации добавили, что сейчас аэропорты прорабатывают возможность установить в терминалах автоматизированные системы регистрации багажа с электронной багажной биркой. В организации считают, что самостоятельно багаж смогут оформлять пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию.

Представитель холдинга «Аэропорты регионов», одного из авторов предложения, отметил в разговоре с «Ведомостями», что суть инициативы в том, чтобы нормативно приравнять электронную багажную бирку к бумажной. Если пассажиры начнут часто сдавать багаж самостоятельно, то бумажные бирки больше не понадобятся.

«Аэропорты регионов» разработали свою систему самостоятельной регистрации и сдачи багажа в аэропорту, ее тестируют с начала июня в Екатеринбурге. Системой уже воспользовались более пяти тысяч пассажиров, некоторые — несколько раз, отметили в холдинге.

В Минтрансе РФ сообщили, что вместе с авиакомпаниями изучают предложения ассоциации.

Пассажирская гражданская авиация России несколько лет несла убытки из-за пандемии коронавирусной инфекции, начавшейся в 2020 году. После начала полномасштабной российско-украинской войны 11 аэропортов на юге России приостановили свою работу, а многие страны мира закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

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