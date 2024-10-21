Посольство РФ: в Судане сбит грузовой самолет, на борту которого находились россияне

В Судане сбит грузовой самолет, в котором, предположительно, находились россияне. Об этом говорится в сообщении посольства России в Судане, которое ссылается на информацию Сил быстрого реагирования (СБР), которые ведут войну с армией Судана.

Россияне находились в составе экипажа самолета.

«Со своей стороны, посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — заявили в диппредставительстве.

Как сообщает проект Sudanwarmonitor (он отслеживает боевые действия в стране, где идет гражданская война), самолет, предположительно перевозил груз для Сил быстрого реагирования. Его сбили бойцы самой группировки по ошибке. Предположительно, сбитый самолет — Ил-76.

Обновление. Телеграм-каналы Shot и Mash утверждают, что на борту были двое россиян — Виктор Гранов и Антон Селиванц. Они называют Гранова главным инженером компании Airline Transport Incorporation FZC. По данным Mash, с Грановым на борту могли были еще несколько коллег. Селиванец — авиаинженер из Башкортостана, утверждают телеграм-каналы. Его паспорт нашли на месте крушения самолета.

С 2017 года российские и зарубежные СМИ неоднократно сообщали, что в Судане присутствуют наемники ЧВК Вагнера. Они занимались там обучением суданских военных и помогали подавить массовые протесты. По версии Минфина США, ЧВК Вагнера занималась в Судане «проведением полувоенных операций, помощью в сохранении авторитарного режима и эксплуатацией природных ресурсов». СМИ также сообщали, что основатель ЧВК Евгений Пригожин зарабатывал на экспорте золота из Судана в Россию.

В 2023 году в Судане началась гражданская война между армией и выступившими против властей Силами быстрого реагирования (СБР). По информации CNN, ЧВК Вагнера поставляет ракеты Силам быстрого реагирования.