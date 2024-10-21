Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев с необъявленным визитом

В Киев с необъявленным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин, пишут The Wall Street Journal и CNN.

По данным WSJ, Остин прибыл в Киев «с посланием о твердой приверженности поддержке Украины», но без какой-либо новой военной помощи или разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по целям в России.

CNN уточняет, что Остин во время визита встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в оружии и то, как США могут продолжать поддерживать ее в следующем году.

Визит Остина также станет для него шансом заново взглянуть на «арку отношений» США и Украины за последние два с половиной года, сказал CNN высокопоставленный представитель министерства обороны. Собеседник телеканала отметил, что по мере приближения к зиме украинцы находятся в «очень сложной ситуации», и визит Остина не выглядит «кругом почета».

CNN отмечает, что визит Остина проходит в условиях неопределенности по поводу дальнейшей поддержки со стороны США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Однако по словам собеседника CNN, Пентагон планирует, что поддержка будет продолжаться. Сам Остин перед визитом заявлял, что уверен, что США и их союзники продолжат наращивать усилия в следующем году, чтобы поддержать Украину, кто бы ни был на посту президента.

В предыдущий раз Ллойд Остин был в Киеве 20 ноября 2023 года накануне очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. WSJ отмечает, что нынешний визит, вероятно, будет последним для Остина в качестве главы Пентагона.

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