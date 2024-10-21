«Бабель»: бывший главком ВСУ Валерий Залужный написал книгу «Моя война»

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, ранее занимавший пост главнокомандующего ВСУ, написал книгу «Моя война» («Моя війна»), сообщило 21 октября издание «Бабель» со ссылкой на источники в окружении Залужного.

По их словам, это первая книга в трилогии, в которую также войдут «Наша война» («Наша війна») и «Их война» («Їхня війна»).

В первой книге мемуаров говорится о событиях, затрагивающих детство и взрослую жизнь Залужного вплоть до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Книга скоро появится в продаже. Сейчас, по словам источников, Залужный работает над второй книгой.

Отвечая на вопрос «Бабеля», не пытается ли Залужный с помощью книг начать политическую карьеру, источники в окружении бывшего главкома заявили, что он не собирается в политику и планирует сосредоточиться на дипломатической работе.

Валерий Залужный командовал Вооруженными силами Украины в 2021-2024 годах. На посту главкома его в феврале 2024-го сменил Александр Сырский. Залужный в мае стал послом Украины в Великобритании.

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