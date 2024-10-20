В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию «Грузия выбирает Евросоюз». Через неделю в стране пройдут парламентские выборы

В Тбилиси прошел оппозиционный марш «Грузия выбирает Евросоюз», его участники собрались на площади Свободы. Трансляцию акции ведет телеканал «Формула».

Среди участников акции — президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как пишет издание Paper Kartuli, на центральную площадь Тбилиси пришли «тысячи человек». Они держат флаги Грузии, Евросоюза, Украины, оппозиционных партий и объединений.

Даша Трофимова

Даша Трофимова

«Это момент кульминации, мы хорошо понимаем важность выборов 26 октября, это референдум между свободной страной-членом ЕС и государством в рабстве у России. Наша главная цель — показать [основателю партии „Грузинская мечта“ Бидзине] Иванишвили и врагам нашей страны, что нас очень много. За шесть дней до выборов власть получит посыл от общественности, что они отойдут от власти путем выборов», — приводит издание «Грузия Online» слова спикера оппозиционной партии «Единство — Национальное движение» Левана Саникидзе.

В июле посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку. В заявлении Евросовета говорилось, что ЕС «выражает серьезную озабоченность в связи с недавними событиями в Грузии», в частности, из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», что «представляет собой отступление от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии о предоставлении статуса кандидата».

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает создание реестра «иноагентов», где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Инициатор закона — правящая партия «Грузинская мечта». В октябре спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Принятый закон запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами, трансгендерный переход. Его также вносила в парламент «Грузинская мечта».

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.