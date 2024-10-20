Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали 17 человек

Вечером 19 октября российские войска атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

В результате пострадали 17 человек, восемь из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По данным Вилкула, повреждены 15 домов, три учебных заведения, три административных здания, семье объектов бизнеса, три пожарные машины, гостинца и 20 автомобилей.